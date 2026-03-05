SPOR SERVİSİ
TFF 1'inci Lig'de 8 maçın hakemi açıklandı
TFF 1'inci Lig'de 29'uncu hafta mücadelesi yaşanacak. Ligde 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 7 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1'inci Lig'de 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
- 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarda Muhammet Ali Metoğlu, Alpaslan Şen ve Süleyman Bahadır düdük çalacak.
- 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda Burak Demirkıran, Çağdaş Altay, Direnç Tonusluoğlu, Fatih Tokail ve Berkay Erdemir görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'de 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Hakemliği bırakan Arda Kardeşler'den 'şike teklifi' itirafı: Belgeleriyle TFF'de kayıtlı
6 Mart Cuma
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor: Alpaslan Şen
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır
7 Mart Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK: Burak Demirkıran
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Fatih Tokail
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: Berkay Erdemir
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Derbiye sürpriz hakem: Ozan Ergün'ün şaşırtan Beşiktaş ve Galatasaray karnesi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR