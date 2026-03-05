Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2026 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması duyurusunu yayımladı. Yazılı açıklamada isteğe bağlı atama takvimine yer verildi. Peki, CTE isteğe bağlı atama başvuruları ne zaman bitecek? ! İsteğe bağlı atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü isteğe bağlı yer değişikliklerinin Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvurular, personel unvanına göre belirlenen tarihlerde UYAP üzerinden alınacak.

BAŞVURU TAKVİMİ

Bu itibarla, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının 05-19 Mart 2026 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personelin 23 Mart-03 Nisan 2026 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekiyor. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacak.

CTEden 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu! İsteğe bağlı atama başvuru tarihleri

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanacağı muhtemel tarihler ise Müdür ünvanlı personel için 26 Haziran 2026, Bakanlık ve komisyon atamalı personel için ise 22 Haziran 2026 olarak belirtilmiştir.





Haberle İlgili Daha Fazlası