Gamze Erdoğan / ANKARA - İran lideri Hamaney’in ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan sevinç videolarına, Türkiye’deki bazı anonim hesapların “darısı başımıza” yorumlarıyla destek vermesi tartışma oluşturdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devlet büyüklerine yönelik suç teşkil eden paylaşımlara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili gazetemezide değerlendirmede bulunan hukukçu Hadi Dündar, bu tür ifadelerin TCK 299 uyarınca suç teşkil ettiğini belirterek “1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası var; sosyal medya üzerinden işlendiğinde ceza 1/6 oranında artırılır. Bu kişilerin çoğu yurt dışı merkezli ve istihbarat bağlantılı. Savcılıkların resen soruşturma açması gerek. Kendi ülkesine dış müdahale veya liderinin öldürülmesini istemek, vatandaşlıktan çıkarılmayı gerektirecek kadar ağır bir durumdur; altında ajanlık potansiyeli yatıyor” diye konuştu.



