Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Ahmet B.’nin ateş açtığı Sabahattin Batu (50) hayatını kaybetti. Olayla ilgili muhtar gözaltına alınırken, jandarma soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

MUHTAR KATİL OLDU

Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sabahattin Batu

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

