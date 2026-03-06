İhlas Haber Ajansı
Siirt'te iki grubun kavgası kanlı bitti! Köy muhtarı katil oldu
Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Ahmet B.’nin ateş açtığı Sabahattin Batu (50) hayatını kaybetti. Olayla ilgili muhtar gözaltına alınırken, jandarma soruşturma başlattı.
Özetle
3. Sayfa 3 saat önce
Siirt'in Elmadalı köyünde, iki grup arasındaki bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne neden oldu.
- Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti.
- Ağır yaralanan Sabahattin Batu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Olayın ardından muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
MUHTAR KATİL OLDU
Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.
