Çorum Laçin Gençlik Merkezi tarafından çocuklar için Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Çocuklar için özel hediye paketleri hazırlandı. Şeffaf paketlerin içerisine şeker, çikolata, balon ve cep harçlığı konuldu. Teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye gelen çocuklar namazlarını kıldıktan sonra ilahi söyledi. Bu sırada görevliler tarafından hazırlanan hediye paketleri cami girişinde bulunan ayakkabılara bırakıldı.



Teravih namazına giden çocuklara en tatlı hatıra

Namaz sonrası çocuklar, hediyelerini alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Etkinlik sayesinde çocukların cami sevgisinin pekiştirilmesi ve Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatılması hedeflendi.

