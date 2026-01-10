Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlandı.
- Hizmet puanı sistemi, bölge ve okul durumuna göre adil puanlama hedefiyle güncellendi.
- Öğretmenlerin aynı okulda azami 12 yıl görev yapabilme kuralı getirildi; atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
- Etkinlik, yarışma, destek ve telafi eğitimlerine katılan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilecek; dezavantajlı bölgelerde görev yapanların puanı artırıldı.
- Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına üçüncü hizmet bölgesinin bazı alanları dahil edildi.
- Uygulama 1 Şubat'tan itibaren başlayacak; 16 Haziran 2023'ten önce göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf kalmaya devam edecek.
MAHMUT ÖZAY- MEB, öğretmenlerin görev yaptıkları bölge ve okul durumlarına göre adil puanlama yapılması hedefiyle hizmet puanı sisteminin güncellendiğini duyurdu.
> Buna göre öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami 12 yıl görev yapabilmesine ilişkin hüküm getirildi. Bu süreyi dolduran öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek.
> Açıklamada, her okulun bulunduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre öngörülen puanlar günlük olarak hesaplanacak.
> Etkinlik ve yarışmaları teşvik etmek amacıyla bu faaliyetlerde bulunan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilmesine yönelik de düzenleme yapıldığı ifade edildi.
> Türk Eğitim Sistemi’nde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen destekleme eğitimleri ile telafi eğitimlerinde fiilen ders okutan öğretmenlere ilave hizmet puanı da verilecek.
> Yönetmelikle, ek hizmet puanları artırılarak dezavantajlı bölgelerde başarı gösteren öğretmenlerin puanı daha yüksek olacak. Hizmet puanı uygulaması 1 Şubat’tan itibaren uygulanacak.
> İl içi mazerete bağlı yer değiştirmeler, elektronik ortamda belirlenecek.
> Hizmet bölgelerine ilave bölgeler de eklendi. Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına üçüncü hizmet bölgesinin birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanındaki eğitim kurumları da dâhil edildi.
> Bilim ve sanat merkezleri, spor ortaokulları ve liseleri ile güzel sanatlar liselerinde görev alacak beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri için seçim süreci de yeniden düzenlendi.
> Yeni Yönetmelikle birlikte, ‘zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar’ başlığına ilaveten, 16 Haziran 2023’ten önce göreve başlayan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olmaya devam edecek.