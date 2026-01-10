Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlandı.

MAHMUT ÖZAY- MEB, öğretmenlerin görev yaptıkları bölge ve okul durumlarına göre adil puanlama yapılması hedefiyle hizmet puanı sisteminin güncellendiğini duyurdu.

> Buna göre öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami 12 yıl görev yapabilmesine ilişkin hüküm getirildi. Bu süreyi dolduran öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek.

> Açıklamada, her okulun bulunduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre öngörülen puanlar günlük olarak hesaplanacak.

> Etkinlik ve yarışmaları teşvik etmek amacıyla bu faaliyetlerde bulunan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilmesine yönelik de düzenleme yapıldığı ifade edildi.

> Türk Eğitim Sistemi’nde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen destekleme eğitimleri ile telafi eğitimlerinde fiilen ders okutan öğretmenlere ilave hizmet puanı da verilecek.

> Yönetmelikle, ek hizmet puanları artırılarak dezavantajlı bölgelerde başarı gösteren öğretmenlerin puanı daha yüksek olacak. Hizmet puanı uygulaması 1 Şubat’tan itibaren uygulanacak.

> İl içi mazerete bağlı yer değiştirmeler, elektronik ortamda belirlenecek.

> Hizmet bölgelerine ilave bölgeler de eklendi. Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına üçüncü hizmet bölgesinin birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanındaki eğitim kurumları da dâhil edildi.

> Bilim ve sanat merkezleri, spor ortaokulları ve liseleri ile güzel sanatlar liselerinde görev alacak beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri için seçim süreci de yeniden düzenlendi.

> Yeni Yönetmelikle birlikte, ‘zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar’ başlığına ilaveten, 16 Haziran 2023’ten önce göreve başlayan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olmaya devam edecek.

