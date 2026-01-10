Çocuklarda romatizmal hastalıkların artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, ‘Kontrol altına alınamayan ateş, geçmeyen karın ağrısı, eklem şişliği ve aksama varsa romatizmayı akla getirin’ diyerek aileleri erken teşhis konusunda uyardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çocuklarda romatizmal hastalıkların artış gösterdiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur anne babaları uyararak, “Çocukta kontrol altına alınamayan ateş, geçmeyen karın ağrısı, eklem şişliği, aksama varsa, çocuk yaramazlık yapamıyorsa, çocuk mutsuzsa romatizmayı da aklınızda tutmalısınız” dedi.

SAKAT BIRAKAN HASTALIK

Çocuklarda her yaşta romatizmal hastalık görülebileceğini belirten Prof. Dr. Kasapçopur, “Romatizmal hastalıklar sadece yaşlıların problemi değil; eklemleri, ateşi, sistemik iltihapları içeren bir grup hastalık tüm çocukluk döneminde ortaya çıkabilir. Tedavi edilmeyen veya geç tanı konulan romatizmal hastalıklar çocuklarda kalıcı eklem hasarına, sakatlığa, kalp hastalıklarına ve nadiren ölümcül durumlara yol açabilir. Bu sebeple dikkatli takip ve zamanında müdahalenin önemi büyüktür. Erken teşhis ve tedavi ile sakatlık ve ciddi komplikasyonlar büyük ölçüde önlenebilir” açıklamasını yaptı.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ROMATİZMAYI TETİKLİYOR

İstanbul’da düzenlenen ‘V. Cerrahpaşa Pediyatri Günleri’nde yükseliş trendine giren çocuk hastalıklarıyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, nadir hastalıklar içinde sayılan ancak hastane başvuruları giderek artan çocukluk çağı romatizmalarındaki artışın en önemli sebeplerinden birinin çocukların yaşam tarzındaki değişiklikler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kasapçopur “Elbette farkındalık arttığı için doktora başvuru oranları da arttı. Ülkemizdeki hekimlerin gerçekten çok iyi hekimler olması tanınırlığı artırıyor. Önceleri teşhis konulamayan veya yanlış değerlendirilen vakalar artık daha erken ve doğru tanımlanabiliyor. Ancak bunun yanında çocukluk çağında yakalanılan enfeksiyonlar romatizmaya yatkınlığı olan çocuklarda tetikleyici faktörler oluyor. Romatizmal hastalıkların çoğu otoimmün veya otoinfl amatuar kökenlidir. Ve bağışıklık sistemini en güçlü uyaran şey enfeksiyonlardır. Üst solunum yolu viral enfeksiyonları, streptokok enfeksiyonları ve bazı gastrointestinal enfeksiyonlar bazı genetik yatkınlığı olan çocuklarda bağışıklık sistemini “yanlış hedefe” yönlendirebilir. Bu da romatizmal hastalıkları ortaya çıkarabilir” değerlendirmesini yaptı.

Son yıllarda aşı karşıtlığı yüzünden aşılama oranlarının düşmesinin de, enfeksiyon hastalıklarında artışa sebep olduğunu aktaran Prof. Dr. Kasapçopur, “Yeni yeni enfeksiyonlar ortaya çıktı. Enfeksiyonlarla bağışıklık sisteminin önemli bağlantısı var. Modern yaşam tarzı ve çevresel etkiler (mesela beslenme, yaşam tarzı faktörleri) bağışıklık sistemini etkileyebiliyor” dedi.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ DE ROMATİZMA YAPILIYOR

Ülkemizde bugün neredeyse her üç çocuktan biri obez ya da aşırı kilolu. Obezitenin hem besin içerikleri hem de kötü beslenme sebebiyle artış gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Kasapçopur, obezitenin romatizmanın inflamasyonu artırdığını belirterek, “İnflamasyon dengeyi bozuyor. Ultra işlenmiş gıdalar, şeker, trans yağ ve katkı maddelerinin ağırlıkta olduğu, düşük lif, düşük omega-3 içerikli besinler bir taraftan şişmanlatırken diğer taraftan da az da olsa inflamasyonu artırabilir. Bütün bunlar da hastalığın daha erken ortaya çıkmasına veya daha ağır seyretmesine zemin hazırlayabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

ÇOCUK SAĞLIĞINA TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Yüz yılı aşan akademik birikimini çağın gerektirdiği yeni pediyatri anlayışıyla buluşturan Cerrahpaşa Pediyatri Günlerinin beşincisi, "Pediatri 2.0: Değişim Başladı" alt başlığı ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yüzlerce çocuk hekiminin katıldığı kongrede çocuk sağlığında yaşanan dönüşümü bütün yönleriyle gündeme taşımayı amaçladıklarını söyleyen Kongre Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek "Günümüz pediyatrisi artık yalnızca hastalıkların tedavisine odaklanan bir alan olmaktan çıkıyor. Teknolojiyle güçlenen, bilimsel veriyi klinik gerçeklikle buluşturan ve çocuğu ailesiyle birlikte merkeze alan yeni bir anlayış yerleşiyor. Kongremizde bu yeni anlayışı genç pediyatristlerimizle de paylaştık" dedi.

