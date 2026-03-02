Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gözler valiliklerden gelecek son dakika okullar tatil açıklamalarına çevrildi. 2 Mart Pazartesi günü için eğitime ara verilip verilmediği öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken bazı bölgelerde eğitim öğretime ara verildi. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu şehirlerde taşımalı eğitim başta olmak üzere okullarla ilgili alınan kararlar il ve ilçe bazında duyuruluyor.

2 MART OKULLAR TATİL Mİ?

2 Mart 2026 Pazartesi günü için şu ana kadar alınan resmi kararlara göre Ordu’nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

2 Mart okullar tatil mi? Bugün için tatil kararı alınan yerler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili haberleri için öğrenciler ve velilerin bulundukları şehirdeki valilik ve kaymakamlıkların resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Ordu Valiliği bugün için aldığı tatil kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Buna göre,

"İlimizin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle;

Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizin tamamında,

Fatsa ilçemizde; Aslancami İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu ile; tatil edilen bölgelerden ilçe merkezindeki okullara taşıma yoluyla gelen özel eğitim, ilkokul/ortaokul ve lise öğrencileri için,

Ünye ilçemizde; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ile; özel eğitim okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe Mahalleleri, Çaybaşı ilçesi ve Ünye Pelitliyatak Mahallesi’nden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Perşembe ilçemizde; Kırlı İlkokulu/Ortaokulunda,

Aybastı ilçemizde; ilçe genelindeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için,

Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında;

02 Mart 2026 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. (Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası