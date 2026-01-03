Soğuk algınlığı ve grip nedeniyle artan ‘sarı serum’ taleplerine uzmanlardan uyarı: Vitamin serumları sadece hastane ortamında, doktor kontrolünde uygulanmalı; aksi halde ölümcül reaksiyon riski var.

Soğuk algınlığı ve grip şikâyeti ile hastane acilleri dolup taşıyor. Halk arasında “atom” veya “sarı serum” olarak bilinen serum talebinin arttığını söyleyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Serap Biberoğlu, B vitamini ve çeşitli vitaminler, bazı ilaç ve takviyelerden oluşan ilacın uygunsuz noktalarda yaptırılmaması gerektiği uyarısını yaptı.

Doç. Dr. Serap Biberoğlu, “Hastaların birçoğu ‘daha önce taktırdım çok iyi geldi, bir şey olmaz’ diye yeniden talep ediyor. Hastane dışı ortamlarda hatta ev ortamında bile takılıyor. Oysa bu vitamin ve mineraller birbirileriyle etkileşime girerek vücutta yan etkilere yol açabilir. Anaflaktik şok dediğimiz tablo ortaya çıkabilir. Anafilaksi, dakikalar, saniyeler içinde ölümle sonuçlanabilen en acil durumdur. İvedilikle müdahale edilmelidir. Damar yoluyla verilecek bütün ilaçların, serumların acil donanımı olan, acil müdahale edilebilecek ortamlarda uygulanması şarttır. Bu serumların uygulanmasına gerekirse bir doktorun karar vermesi ve mutlaka hastane şartlarında yapılması gerekiyor” dedi.

