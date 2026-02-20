Kışlada alkol alan askerlerin oyunu faciayla sonuçlandı! 1 ölü, 4 gözaltı
Fransa’da Paris yakınlarındaki bir askeri tesiste alkol alan askerler arasında oynanan oyun faciayla sonuçlandı. Dolu bir tabancanın ateş almasıyla başından vurulan asker hayatını kaybetti, 4 asker gözaltına alındı.
Paris yakınlarındaki bir askeri tesiste, alkol tüketimi ve oyun sırasında dolu bir tabancanın ateş alması sonucu asker Alexandre Lanckbeen hayatını kaybetti; 4 asker gözaltına alındı.
- Fransa'da Paris yakınlarındaki bir askeri tesiste asker Alexandre Lanckbeen başından vurularak hayatını kaybetti.
- Olay, tesiste yasak olmasına rağmen alkol tüketilen bir etkinlikte, dolu tabancayla oynanan bir oyun sırasında meydana geldi.
- Olayla bağlantılı 4 asker gözaltına alındı ve soruşturma sürdürülüyor.
Fransa’da başkent Paris yakınlarında bulunan bir askeri tesiste yaşanan olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. 14 Şubat’ta meydana gelen olayda, bir asker arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu ortamda başından vurularak hayatını kaybetti.
ASKERİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI
Paris Askeri Valisi Loic Mizon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerin Alexandre Lanckbeen olduğunu duyurdu.
Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayın Paris’e bağlı Clamart komünündeki Percy Askeri Eğitim Hastanesi yerleşkesinde gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamaya göre, tesiste alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bazı askerler alkol temin ederek akşam saatlerinde bir etkinlik düzenledi. İddiaya göre askerler arasında refleksleri ölçmeye yönelik bir oyun oynandığı sırada dolu bir tabanca ateş aldı. Silahdan çıkan kurşun Alexandre Lanckbeen’in başına isabet etti.
4 ASKER GÖZALTINDA
Ağır yaralanan asker hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 asker gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.