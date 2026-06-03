Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk sınavını bugün Dominik Cumhuriyeti karşısında verecek. Karşılaşma öncesinde açıklanan kadroda Melissa Vargas'ın yer almaması dikkat çekerken, yıldız voleybolcunun neden oynamadığı ve milli takımdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Brezilya'nın Brasilia kentinde parkeye çıkıyor. Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacağı mücadele öncesinde kadrolar netleşirken, son yıllarda Filenin Sultanları'nın yıldızı olan Melissa Vargas'ın kadroda yer almaması voleybol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

VARGAS NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Türkiye'nin bugün oynayacağı Dominik Cumhuriyeti maçında Melissa Vargas forma giymeyecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan VNL ilk hafta kadrosunda yıldız pasör çaprazının ismine yer verilmedi. Bu nedenle Vargas, Brezilya etabındaki Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan karşılaşmalarında görev alamayacak.

Ancak bu durumun arkasında milli takım kariyerinin sona ermesi ya da kadro dışı bırakılması gibi bir gelişme bulunmuyor. VNL için belirlenen 30 kişilik geniş kadroda Melissa Vargas'ın yer aldığı görülürken, teknik heyetin ilk etap için farklı bir oyuncu grubuyla yola çıkmayı tercih etti. Özellikle sezon boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yoğun tempoda mücadele eden oyuncular için zaman zaman rotasyon uygulanabiliyor.

Brezilya'daki ilk hafta kadrosunda pasör çaprazı pozisyonunda Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu ve Aylin Uysalcan görev yapacak. Teknik ekibin genç oyuncuları uluslararası seviyede değerlendirmek istediği görülüyor.

Vargas neden yok, oynamıyor, Milli Takımdan ayrıldı mı? VNL 1. hafta kadrosunda yer almadı

MELİSSA VARGAS MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI MI?

Melissa Vargas'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Aksine yıldız voleybolcu, Daniele Santarelli tarafından açıklanan 30 kişilik VNL geniş kadrosunda yer aldı.

Filenin Sultanları'nın 2023 VNL şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri olan başarılı oyuncunun ilerleyen haftalarda yeniden kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise teknik heyetin tercihleri doğrultusunda netlik kazanacak.

Türkiye'nin VNL maratonu yalnızca Brezilya etabından oluşmuyor. Milliler daha sonra Ankara ve Japonya'da da sahaya çıkacak. Bu nedenle Melissa Vargas'ın sonraki etaplarda kadroda yer alması bekleniyor.

Vargas neden yok, oynamıyor, Milli Takımdan ayrıldı mı? VNL 1. hafta kadrosunda yer almadı

MİLLETLER LİGİ (VNL) GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.

Vargas neden yok, oynamıyor, Milli Takımdan ayrıldı mı? VNL 1. hafta kadrosunda yer almadı

VNL 1. HAFTA KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

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