Filenin Sultanları'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunun açıklanmasının ardından gözler takım kaptanı Eda Erdem'e çevrildi. Tecrübeli voleybolcunun listede yer almaması voleybolseverler arasında merak konusu olurken, milli kariyerine ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bu kapsamda "Eda Erdem Milli Takım'ı bıraktı mı, neden yok, oynamıyor 2026" soruları araştırılıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu. Açıklanan 30 kişilik listede uzun yıllardır takımın kaptanlığını yapan Eda Erdem'in bulunmaması dikkat çekerken, geniş kadroda yer almayan isimler gündem oldu.

EDA ERDEM MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI MI?

Türk voleybolunun son yıllardaki en önemli figürlerinden biri olan Eda Erdem'in 2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunda bulunmaması, milli takıma veda ettiği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Ancak şu ana kadar ne Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan ne de Eda Erdem'den milli takım kariyerinin sona erdiğine ilişkin resmi bir açıklama yapıldı.

Bu nedenle mevcut bilgiler ışığında Eda Erdem'in milli takımı bırakmadı. Tecrübeli voleybolcunun geçen yaz olduğu gibi Milletler Ligi etabında dinlendirilmesi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda takıma geri dönmesi bekleniyor.

Eda Erdem Milli Takımı bıraktı mı, neden yok 2026? Milletler Ligi (VNL) kadrosunda yer almadı

EDA ERDEM NEDEN YOK 2026?

2026 VNL için açıklanan 30 kişilik geniş kadroda Eda Erdem'in yanı sıra son yıllarda milli takımda yer alan bazı isimlerin de bulunmaması dikkat çekti. Simge Aköz, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Alexia Carutasu ve Meliha Diken gibi oyuncular da listede yer almadı.

Teknik ekip tarafından Eda Erdem özelinde detaylı bir gerekçe paylaşılmasa da voleybol çevrelerinde bu kararın yeni sezon planlaması, oyuncu rotasyonu ve genç isimlere daha fazla süre verilmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Eda Erdem Milli Takımı bıraktı mı, neden yok 2026? Milletler Ligi (VNL) kadrosunda yer almadı

MİLLETLER LİGİ (VNL) KADROSUNDA YER ALMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli tarafından açıklanan geniş kadroda birçok genç oyuncuya yer verildi. Brezilya'da oynanacak ilk hafta maçları için belirlenen nihai kadro açıklandığında da Eda Erdem'in listede bulunmadığı görüldü.

Bu gelişme sonrasında milli takımın kaptanının geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Ancak Eda Erdem'in Milletler Ligi etabının ardından 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasıyla takıma geri dönmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde yapılan resmi açıklamalarla Kaptan Eda Erdem'in durumu netleşecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası