Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi serüvenine Brezilya'da başlıyor. Dominik Cumhuriyeti karşısında ilk sınavını verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen karşılaşma öncesi "Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları gündemde yer alıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında parkeye çıkıyor. Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenen organizasyonda Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları, yeni sezonun ilk resmi maçında galibiyet hedefliyor. Karşılaşma öncesinde "Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz yayınlanacak mı?" soruları da gündemdeki yerini aldı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye karşılaşması S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybol Milletler Ligi'nin Türkiye maçlarını takip etmek isteyen izleyiciler mücadeleyi bu yayıncı kuruluşlar aracılığıyla ekran başından izleyebilecek.

Filenin Sultanları'nın yeni sezon yolculuğunun ilk maçı olması nedeniyle karşılaşmaya ilgi oldukça yüksek. Özellikle son yıllarda uluslararası arenada elde edilen başarıların ardından milli takımın performansı yakından takip edilirken, VNL'nin açılış haftası voleybolseverler tarafından büyük merakla bekleniyor.

Türkiye, organizasyondaki ilk hafta maçlarında Dominik Cumhuriyeti'nin ardından Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Filenin Sultanları VNL 1. hafta)

FİLENİN SULTANLARI-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyenler S Sport ekranlarından canlı yayına ulaşabilecek. Dijital platform kullanmayı tercih eden voleybolseverler ise S Sport Plus uygulaması ve internet sitesi üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek. Filenin Sultanları'nın son dönemde elde ettiği uluslararası başarılar nedeniyle VNL maçları geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçının yayın hakları S Sport ve S Sport Plus'ta bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma ulusal kanallarda şifresiz olarak yayınlanmayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen izleyicilerin S Sport yayınlarına erişim sağlaması gerekiyor.

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