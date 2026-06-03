A Milli Kadın Voleybol Takımının (Filenin Sultanlar), 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) için belirlenen kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kadroda Eczacıbaşı Dynavit'in deneyimli liberosu Simge Aköz'ün yer almaması soru işaretleri bıraktı. Peki, Simge Aköz Milli Takım maçında neden yok, Filenin Sultanları kadrosundan ayrıldı mı?

Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan yeniden başlıyor. Uluslararası arenada önemli başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu karşılaşmalarda mücadele edecek isimler belli oldu. Kadroda eksik isimler dikkat çekti, en çok merak edilen isimlerden biri de Simge Aköz oldu. Eczacıbaşı Dynavit'in tecrübeli liberosu Simge Aköz'e Filenin Sultanları'nın açıklanan geniş kadrosunda yer verilmedi.

Aköz, katıldığı bir programda Milli Takıma gitmeme nedenini açıklamıştı.

Milli Takım maçında neden yok, Filenin Sultanları kadrosundan ayrıldı mı? Simge Aközden Filenin Sultanları açıklaması!

NEDEN MİLLİ TAKIMDA YER ALMIYOR?

Simge Aköz: "Bu sene milli takımdan özellikle VNL için bir izin rica ettim. Çünkü annemin yaşadığı bir sağlık sıkıntısı vardı. 10 senedir neredeyse aralıksız milli takıma gidiyorum, her yazım dolu. 12 ay çalışıyorum ve ister istemez ailelerimizle birlikte geçiremediğimiz çok zaman oluyor. Annemin 'Keşke bu yaz gitmesen, birlikte vakit geçirsek' dediği bir anda benim için zaten akan sular durdu." ifadelerini kullanmıştı.

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