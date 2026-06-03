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Bilecik ve ilçelerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağışın ardından etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çatıları ve yerleri kısa sürede beyaza bürüyen, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatan şiddetli yağışın; özellikle Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, il genelindeki tarım arazilerinde de büyük çapta hasara yol açtığı öğrenildi.

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