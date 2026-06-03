Filenin Sultanları'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçına saatler kala gözler kadroda yer almayan yıldız isimlere çevrildi. Brezilya etabında açıklanan kadroda bulunmayan Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın neden oynamadığı voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta maçlarında Brezilya'nın Brasilia kentinde sahaya çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlayacak organizasyon öncesinde açıklanan kadroda bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekti. Özellikle Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın ilk hafta kadrosunda bulunmaması, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı için açıklanan 30 kişilik geniş kadroda Zehra Güneş'in ismi yer almasına rağmen Brezilya'da oynanacak ilk hafta maçları için belirlenen nihai listede bulunmuyor. Bu nedenle milli yıldız, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan karşılaşmalarında forma giymeyecek. Sezon boyunca yoğun maç temposunda mücadele eden oyuncular için teknik heyetin etap bazlı planlama yaptığı bilinirken, Brezilya etabında farklı isimlerin değerlendirilmesinin de kadro tercihinde etkili olduğu değerlendiriliyor. Milletler Ligi (VNL) ilerleyen etaplarda oyuncunun kadroda yer alması bekleniyor.

Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın neden yok, oynamıyor? VNL Brezilya etabında yoklar

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Filenin Sultanları'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Ebrar Karakurt da geniş kadroda bulunmasına rağmen Brezilya etabında görev almayacak isimler arasında yer aldı. İlk hafta için açıklanan nihai kadroda Ebrar Karakurt'un bulunmaması, özellikle Dominik Cumhuriyeti maçı öncesinde taraftarların en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi. Yıldız smaçörün sonraki etaplarda yeniden forma giymesi bekleniyor.

Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın neden yok, oynamıyor? VNL Brezilya etabında yoklar

HANDE BALADIN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Brezilya etabında yer almayan bir diğer önemli isim ise Hande Baladın oldu. Son yıllarda Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan milli voleybolcu, VNL geniş kadrosunda bulunmasına rağmen ilk hafta listesine dahil edilmedi.

Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın neden yok, oynamıyor? VNL Brezilya etabında yoklar

TVF BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni hedefler için mücadele edeceğini söyledi.

Üstündağ, organizasyonun Ankara'da oynanacak ikinci etabında önemli isimlerin izlenebileceği bilgisini verdi.

Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin'in çalışmalarına başladığını aktaran Üstündağ, "Son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarlarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini söyleyebilirim." dedi.

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