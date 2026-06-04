Dinimiz, dünyaya da ahirete de çalışmayı emreder ki bu yüzden hadis-i şerifte "Dünya, ahiretin tarlasıdır" buyurulmuştur. Fakat biz, bazen hiç ölmeyecekmişiz gibi dünya meşgalesine o kadar dalıyoruz ki, ahiret için çalışmayı ihmal ediyoruz. Evet, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmalıyız fakat yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıyız.

Dünya, bizi ahirete kavuşturan bir binektir. Mutlak manada kötü değildir. Bir servet yurdudur, tabii ahiret azığını hazırlayanlar için. Bir vasıta olan bu dünyayı iyi yolda kullanan kazanır, kötü yolda kullanan kaybeder.

“Dünya deniz gibidir” diyor Hazreti Mevlânâ. “İnsan da gemi, denizin üzerinde gideceğiz. Menzilimiz ahiret. Gemi altımızdayken bizi güzel gezdirir ama denizin suyu geminin içine girerse de batırır.” Yani dünyayı sevmemeli ama kullanmalıyız. Zaten bize hizmet için yaratıldı. Her ne olursa olsun hak ettiğinden fazla değer verirsek başımıza bela olur. Haddini aşan zıddına döner. "Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur" derler ya...

Bizim burada dikkat etmemiz gereken husus, dünya için çalışırken sevgisine kapılmamaktır. Kişinin kalbinin, dünya malını ve mülkünü sevmesi, ahiretine zarar verir. Çünkü dünya sevgisi, günahların başıdır. Biz dünyalık olana ne kadar üzülürsek o nispette ahiret sevgimiz kalpten çıkmaktadır. Dünyada herkes misafirdir. Yanımızdakiler emanettir. Misafir, elbet bir gün gidecektir; emanet, elbet bir gün geri alınacaktır. Bunun başka çaresi yoktur...

Nabi merhumun da dediği gibi: “Ayine-i idrakini pak eyle sivadan/Mihman mı gelir hane-i nâ-pake hicab et!” Yani “İdrak aynanı temizle, kalbini temizle, cilala. Pak olmayan haneye misafir mi gelir, hicap et, utan!”

Büyüklerin buyurduğu gibi: "Muhammed aleyhisselamın dinine uyan, dünyayı ve haramları sevmez olur. Kalbinde haram işlemek arzusu kalmayınca, kalbine Allah sevgisi dolar." Vesselâm...

Ahmet Çelik-Samsun

ŞİİR

Numune

Hikmetsiz hiç işi yoktur ki hâşâ,

Rabbimin her işi yerli yerinde,

Lakin meymenetsiz kulları var ya,

Bal söylese zehir olur dilinde.

Su katar aşçının pişmiş aşına,

Nasihat dinlemez, etme boşuna,

Ağzınla kuş tutsan gitmez hoşuna,

Şeytan gezer gece gündüz kolunda.

Çöğdüremez bir yaralı parmağa,

Kurutur girerse coşkun ırmağa,

Belli ki çok haram girmiş kursağa,

Bozukluk aslında ya da neslinde.

Adını duyanlar ekşitir yüzü,

Ne yapar ne eder eğriltir düzü,

Mevlâ’m neler ile sınıyor bizi,

Sanırsın ki herkes kendi hâlinde.

Dilim varmaz, anası masumdur kesin,

Fakat bu fırıldak herkesle hasım,

Gıyabî başından geçti kaç kasım,

Böylesi görülmedi dünya ilinde.

Mustafa Özkahraman

SAĞLIK OLSUN

TİROİD BEZİ: İnsan vücudunda enerji dengesini, kalp ritmini, ruh hâlini ve metabolizmayı kontrol eden bir orkestra şefi var: Tiroid bezi. Bu küçük ama hayati organ, zaman zaman işleyiş bozukluklarıyla önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tiroid bezi, boynun ön kısmında yer alan ve metabolizmayı düzenleyen hormonlar salgılayan bir organdır.

Tiroid hormonları vücut sıcaklığından kalp hızına, enerji seviyesinden ruh hâline kadar birçok önemli süreci etkiler. Tiroid bezinin normalden az ya da çok çalışması durumunda çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkar. Örneğin, yetersiz hormon üretimi (hipotiroidizm) yorgunluk, kilo alma ve depresyona yol açabilirken, fazla hormon üretimi (hipertiroidizm) çarpıntı, kilo kaybı ve sinirlilik gibi belirtilerle kendini gösterir. Tiroid sağlığını korumak için dengeli beslenme büyük önem taşır. Özellikle deniz ürünleri, süt ürünleri ve yumurta gibi iyot açısından zengin besinleri tüketmek faydalıdır. Ayrıca: Düzenli uyku alışkanlığı edinmek. Stres yönetimine önem vermek. Düzenli fiziksel aktivite yapmak. Sigara ve alkol kullanımından kaçınmak gibi. [www.türkiyehastanesi.com]

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