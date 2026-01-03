Geçen yıl yatırımcılarını üzen kripto varlık Bitcoin, yeni yılın ilk günlerinde 90 bin doları aşarak son 3 haftanın en yüksek seviyelerine doğru hareketlendi. Zayıf dolar ve FED’in faiz indirimlerinin kripto varlıklara tam olarak yansımadığını, hazine şirketlerine dair belirsizliklerin BTC’yi frenlediğini aktaran analistler; kısa vadede 50 günlük ortalamanın konumlandığı 90.900 dolar seviyesinin önemli direnç olduğunu aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlık Bitcoin’de yılın ilk haftasında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Geçen yıl 126 bin 272 doları görerek zirve yapan ancak seneyi %-6,3 değer kaybı ile 87.496 dolardan tamamlayan Bitcoin, yeniden 90 bin doların üzerini test etti.

Dünkü işlemlerde 90.925 dolara kadar ivmelenen BTC, son 3 haftanın da zirve seviyesini gördü. Hafta sonunda da açık olan kripto borsalarda işlemler, cumartesi günü TSİ 07:00 itibarıyla 90 bin 300 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

“DİP ÇALIŞMASI” GÖRÜNÜMÜ

Analistler, ekim ayındaki zirvenin ardından yaşanan düşüşte BTC’nin, kasım başında 80.500 dolara kadar gerilediğini ve son 2 aydır dip çalışması görünümü sergilediğini belirterek, “Tepki alımları gelse de bunlar henüz istenen boyutta değil. Şimdilik yeni bir dip olmaması ve fiyatların yatay seyri, öncü olumlu sinyal olarak kabul edilebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

BTC’nin bu haftaki yükselişte 50 günlük ortalamaya da işaret eden 90.900 dolar direncine doğru yöneldiğini aktaran analistler, “İlk denemede bu seviyenin aşılamaması normal. Ancak bu direncin geçilmesi ve üzerinde kalıcılık halinde, ilk etapta 94 bin 500 dolara varabilecek hareketlerin de yolu açılabilir. Aşağıda ise 86 bin 500 dolar seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.

FED VE DOLAR ETKİSİ

Piyasalarda, ABD dolarındaki zayıf görünüm ve FED’in faiz indirimlerinin küresel borsalar ile kıymetli metaller gibi riskli varlıklara pozitif yansıdığına ancak benzer etkinin Bitcoin ile birlikte diğer dijital varlıklarda gözlemlenmediğine de dikkat çekiliyor.

HAZİNE ŞİRKETLERİ RİSKİ

Analistler, “ABD’de kripto varlıklar için yasal düzenlemeler de pozitif zemin hazırlamıştı. Ancak son düşüşte, yüklü BTC taşıyan hazine şirketlerinin durumlarına ilişkin kaygılar da biraz BTC’yi frenliyor” diye konuşarak, 2026 yılında BTC’nin de mevcut ekonomik konjonktüre gecikmeli de olsa tepki verebileceğini ileri sürüyor.



