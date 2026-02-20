Bayrampaşa'da sıkıştırma kazayla sonuçlandı, sürücü yakalandı
Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı sürücünün aracını sıkıştırarak kaza yapmasına neden olan H.H.Ç., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sürücüye ve tartıştığı diğer kişiye çeşitli trafik cezaları uygulandı.
- 19 Şubat'ta Bayrampaşa'da, trafikteki tartışma sonrası bir sürücü (H.H.Ç.), başka bir aracı sıkıştırarak kazaya neden oldu.
- Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.
- Kazaya neden olan H.H.Ç. tespit edilerek gözaltına alındı ve trafik ihlallerinden idari para cezası kesildi.
- H.H.Ç., ayrıca "ulaşım araçlarının hareketini engellemek" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.
- Kazaya karışan diğer panelvan sürücüsü Ö.C.D. de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası aldı.
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan bir trafik kazası, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. 19 Şubat’ta bir panelvan sürücüsü, trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsü H.H.Ç. tarafından sıkıştırılması sonucu kaza yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
SÜRÜCÜ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, plaka bilgilerini inceleyerek H.H.Ç.’yi tespit etti ve gözaltına aldı. Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu’nun “hızına uygun şeritte gitmemek”, “tehlikeli şerit değiştirmek” ve “saygısızca araç kullanmak” maddeleri kapsamında idari para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından H.H.Ç., “ulaşım araçlarının hareket etmesini ve geçişini engellemek” ile “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.
DİĞER SÜRÜCÜYE DE CEZA
Olay sırasında kendisine çarpan panelvan sürücüsü Ö.C.D. de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası aldı.