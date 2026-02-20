Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı sürücünün aracını sıkıştırarak kaza yapmasına neden olan H.H.Ç., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sürücüye ve tartıştığı diğer kişiye çeşitli trafik cezaları uygulandı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan bir trafik kazası, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. 19 Şubat’ta bir panelvan sürücüsü, trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsü H.H.Ç. tarafından sıkıştırılması sonucu kaza yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, plaka bilgilerini inceleyerek H.H.Ç.’yi tespit etti ve gözaltına aldı. Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu’nun “hızına uygun şeritte gitmemek”, “tehlikeli şerit değiştirmek” ve “saygısızca araç kullanmak” maddeleri kapsamında idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.H.Ç., “ulaşım araçlarının hareket etmesini ve geçişini engellemek” ile “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

DİĞER SÜRÜCÜYE DE CEZA

Olay sırasında kendisine çarpan panelvan sürücüsü Ö.C.D. de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası aldı.

