Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk! İftar vaktinde atıldı
Suriye Ordusu 14 yıl aradan sonra Şam'da ramazan topunu yeniden ateşledi. Ramazan topu Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin yönetimi altında 14 yıldır atılmıyordu.
Suriye Ordusu'na bağlı birimler, 14 yıl aradan sonra ilk kez Şam'daki Meçhul Asker Anıtı'nda iftar vaktinde ramazan topunu ateşleyerek bu geleneği yeniden canlandırdı.
Suriye Ordusuna bağlı birimler, Şam'daki Meçhul Asker Anıtında ramazan topunu iftar vaktinde ateşledi.
Suriye’deki geleneksel ramazan adetlerinden birini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Savunma Bakanlığında askerilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İslam ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor.
ESAD REJİMİ YASAKLAMIŞTI
Suriye’de ramazan topu, Beşar Esad rejimi döneminde 2011’de başlayan iç savaş yüzünden güvenlik gerekçeleri ve silah kullanımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 14 yıldır atılamıyordu.
