Düğün sezonu yaklaşırken gelin adaylarını sadece artan maliyetler değil, artık moda evlerinin kapısından girer girmez karşılarına çıkan "deneme ücreti" de kara kara düşündürüyor.

Sektörün son yıllarda icat ettiği bu uygulama, bu yıl fahiş tarifelerle adeta bir "kabin vergisine" dönüştü. İstanbul’un lüks semtlerinde bir gelinliği sadece üzerinizde görmenin bedeli, dudak uçuklatan rakamlara ulaştı.

SEMT SEMT DEĞİŞEN 'DENEME' FİYATI Kanal D Haber'in haberine göre, sıradan bir gelinlik denemenin bedeli 500 liradan başlıyor, moda evinin markasına ve semtine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor.

Eğer hayalinizdeki "özel tasarım" bir model ise, sadece kabine girip çıkmanın faturası 10 bin lirayı bulabiliyor. Gelinlik alındığında ise verilen ücret düşülüyor.

Bu tuhaf uygulama sadece gelinliklerle sınırlı kalmadı. Nişanlık ve abiye kıyafetlerde de "üçten fazla deneme yapan öder" kuralı işletilmeye başlandı.

"GERÇEK MÜŞTERİ" AVI MI, TÜKETİCİ MAĞDURİYETİ Mİ? İşletmeler bu durumu "vakit kaybını önlemek ve gerçekten alıcı olanı ayırt etmek" bahanesiyle savunsalar da, tüketiciler isyan noktasında. Bir pantolon alırken bile ücretsiz olan deneme hakkının, binlerce liralık bir yatırım öncesi ücretli hale getirilmesine avukatlardan açıklama geldi. Uzmanlar, tüketicinin ürünü deneme ve görme hakkının gasp edildiğini savunuyor.

BU YIL GELİNLİK FİYATLARI NE KADAR? Öte yandan bu yıl gelinlik fiyatları 30 bin liradan başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralama fiyatları da modeline göre 25 bin liradan başlıyor.

