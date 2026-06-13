Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Gökhan karakteriyle dikkat çeken Ali Öner, son dönemde yeniden gündeme geldi. Ali Öner'in kariyeri ve rol aldığı yapımlar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Ali Öner kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Ali Öner, son günlerde magazin gündeminde konuşulan isimler arasına girdi. Daha önce birçok televizyon projesinde görev alan oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

ALİ ÖNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Öner, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Modellik kariyeriyle adını duyuran Öner, genç yaşlardan itibaren kamera önünde yer almaya başladı. 2019 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Oyunculuk kariyerine yönelen Ali Öner, ilk önemli ekran deneyimini 2021 yılında TRT 1'de yayınlanan Mahrem adlı yapımla yaşadı. Modelliğin yanı sıra oyunculuk çalışmalarını sürdüren Öner, özellikle aksiyon ve dram türündeki projelerde üstlendiği rollerle tanınıyor. Motor sporlarına olan ilgisiyle de bilinen oyuncu, son yıllarda televizyon dünyasında daha fazla projede yer almaya başladı.

Ali Öner kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ALİ ÖNER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ali Öner, televizyon kariyeri boyunca farklı yapımlarda çeşitli karakterlere hayat verdi. İlk yıllarında Mahrem ve Teşkilat dizilerinde rol alan oyuncu, daha sonra Seni Kalbime Sakladım ve O Kız gibi yapımlarla ekran yolculuğunu sürdürdü.

Mahrem - 2021

Teşkilat - 2021-2022

Seni Kalbime Sakladım -2022

O Kız - 2022

Kurulu Osman - 2023-2024

Yalı Çapkını -2024

Zembilli -2025

Sahipsizler -2025

Taşacak Bu Deniz -2025

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