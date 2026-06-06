TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezon finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından yeni sezon beklentisini artırdı. Dizinin sıkı takipçileri 32. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını ve 2. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Taşacak Bu Deniz'in 31. bölüm sezon finali, Adil Koçari'nin karşı karşıya kaldığı zorlu seçim ve Timur'un hamlesiyle izleyicileri merak içinde bıraktı. Final bölümünün ardından gözler yeni sezon takvimine ve ilk tanıtım fragmanına çevrildi.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yaptı. TRT 1'in son dönemde öne çıkan yapımları arasında yer alan dizinin final yapmadığı ve yeni sezonuyla ekranlara dönmesinin planlandığı biliniyor.

Dizinin yapım ekibi tarafından şu ana kadar resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak TRT 1'in önceki sezon takvimleri ve benzer yapımların yayın planları dikkate alındığında, Taşacak Bu Deniz'in Eylül veya Ekim 2026 döneminde yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman, 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz'in 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin sezon finaline girmesi nedeniyle yeni bölüm tanıtımı ekranlarda yer almadı.

Normal yayın dönemlerinde yeni bölüm fragmanları bölüm sonunda veya takip eden günlerde paylaşılırken, sezon finali yapan dizilerde yeni sezon tanıtımları genellikle çekimlerin başlamasının ardından yayınlanıyor. Bu nedenle 32. bölüm fragmanının da yeni sezon yaklaşırken paylaşılması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman, 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sezon finalinde Timur'un Esme, Eleni ve Fadime'yi kaçırmasıyla oluşan büyük soru işaretleri nedeniyle yeni sezon fragmanının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Özellikle Adil'in nasıl bir karar vereceği şimdiden dizinin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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