TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, nefes kesen sezon finaliyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Oruç ve Çakır arasında duyulan silah sesi, Adil Koçari'nin zorlu seçimi ve Timur'un hamlesi yeni sezon öncesi birçok karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. İşte, Taşacak Bu Deniz 2. sezon oyuncuları ve diziden ayrılacak isimler...

Taşacak Bu Deniz'in 31. bölüm sezon finalinde yaşanan gelişmeler, dizinin ikinci sezonuna ilişkin merakı artırdı. Final sahnesinde yaşanan büyük kriz sonrası gözler hem oyuncu kadrosuna hem de yeni sezonda hikayenin nasıl şekilleneceğine çevrildi.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ DİZİDEN KİMLER AYRILACAK?

Taşacak Bu Deniz'in sezon finalinde en çok konuşulan konu karakterlerin akıbeti oldu. Timur'un hapishaneden çıkarak Esme, Fadime ve Eleni'yi kaçırması ve Adil Koçari'yi zor bir seçimle karşı karşıya bırakması, yeni sezon öncesi önemli kırılma noktalarından biri olarak öne çıktı.

Taşacak Bu Deniz sezon finali diziden kimler ayrılacak? TBD 2. sezon oyuncu kadrosu

Sezon finalinde herhangi bir karakterin kesin olarak öldüğü ya da diziden ayrıldığına ilişkin bir sahne yer almadı. Bu nedenle sosyal medyada gündeme gelen ayrılık iddiaları şu aşamada yapım ekibi veya TRT tarafından doğrulanmadı. Özellikle Esme, Eleni ve Fadime karakterlerinin kaderi sezon finalinde bilinçli olarak belirsiz bırakıldı.

Öte yandan Oruç'un Çakır'ın elindeki silahı almaya çalışması ve duyulan silah sesi sonrası kimin yaralandığı görülmedi. İzleyiciler Oruç'un vurulup vurulmadığını merak ediyor. Dizi cephesinden yeni sezon kadrosuna ilişkin resmi bir ayrılık açıklaması yapılmazken, izleyiciler sezon finalinde yaşanan olayların ardından hangi karakterlerin hikayeye devam edeceğini yakından takip ediyor.

Taşacak Bu Deniz sezon finali diziden kimler ayrılacak? TBD 2. sezon oyuncu kadrosu

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezon hazırlıklarıyla ilgili resmi oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Ancak sezon finalinde hikayenin açık bırakılması nedeniyle ana karakterlerin büyük bölümünün yeni sezonda yer almaya devam etmesi bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz sezon finali diziden kimler ayrılacak? TBD 2. sezon oyuncu kadrosu

Adil Koçari, Esme, Eleni, Fadime ve Timur ekseninde gelişen hikayenin ikinci sezonda da merkezde olması öngörülüyor. Sezon finalindeki büyük hesaplaşmanın sonuçlarının yeni bölümlerde işlenmesi beklenirken, kadroya yeni isimlerin katılabileceği de konuşuluyor. Yapım ekibinden gelecek resmi duyurular, dizinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini netleştirecek.

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