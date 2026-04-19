NBA’de 2025-2026 play-off heyecanı başladı. Batı’da Lakers, Alperen Şengün’ün etkili performansına rağmen Rockets’ı mağlup ederken; Doğu’da Donovan Mitchell önderliğindeki Cavaliers, Raptors karşısında seriye galibiyetle giriş yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 2025-2026 sezonu play-off heyecanı, oynanan ilk tur karşılaşmalarıyla start aldı. Batı Konferansı’nda Alperen Şengünlü Houston Rockets deplasmanda mağlup olurken, Doğu Konferansı’nda Cleveland Cavaliers seriye galibiyetle başladı.

LAKERS, ROCKETS KARŞISINDA HATA YAPMADI

Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers’a 107-98’lik skorla boyun eğdi. Crypto.com Arena’da oynanan çekişmeli mücadelede milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla takımını ayakta tutmaya çalışsa da yenilgiyi önleyemedi.

Rockets cephesinde diğer öne çıkan isimler ise şunlar oldu:

Amen Thompson: 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asist

Jabari Smith: 16 sayı, 12 ribaunt (Double-double)

Tari Eason: 16 sayı, 10 ribaunt (Double-double)

Ev sahibi ekip Lakers’ta ise Luke Kennard attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, galibiyetin mimarı oldu. Takımın süper yıldızı LeBron James 19 sayı ve 13 asistle, Deandre Ayton ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

Alperen Şengün

DONOVAN MITCHELL ALEV ALDI, CAVALIERS SERİYE HIZLI BAŞLADI

Doğu Konferansı’ndaki play-off eşleşmesinde Cleveland Cavaliers, sahası Rocket Mortgage FieldHouse’da Toronto Raptors’ı ağırladı. Üstün bir oyun sergileyen Cavaliers, rakibini 126-113 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Cavaliers'ı galibiyete taşıyan isimlerin başında Donovan Mitchell geldi. Mitchell, kaydettiği 32 sayıyla maçın en skorer ismi olma başarısı gösterdi. Ev sahibi ekipte diğer skor yükünü çeken isimler şunlardı:

Max Strus: 24 sayı

James Harden: 22 sayı, 10 asist (Double-double)

Toronto Raptors tarafında ise RJ Barrett'ın 24, Scottie Barnes'ın 21 ve Brandon Ingram'ın 17 sayılık çabaları farkın kapanması için yeterli olmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası