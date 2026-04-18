Son 2 biletin sahibini buldu: NBA'de play-off eşleşmeleri netleşti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-in maçlarını kazanan Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-off bileti alan son iki takım oldu.
NBA'de Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Oklahoma City Thunder'ın play-off turundaki rakibini belirleyecek maçta Phoenix Suns, sahasında Golden State Warriors'ı 111-96 yendi.
Suns'ta Jalen Green 36 sayı, 6 ribaunt, Devin Booker 20 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilerken; Warriors'ta Brandin Podziemski 23 sayı, 10 ribaunt, Stephen Curry 17 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı'ndaki son play-off biletini ise Charlotte Hornets'ı 121-90 mağlup eden Orlando Magic aldı.
İlk turda Detroit Pistons ile karşılaşacak Magic'te Paolo Banchero 25, Franz Wagner 18 sayıyla oynarken; Hornets'in en skorer ismi 23 sayıyla LaMelo Ball oldu.
NBA'de play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:
Batı Konferansı
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns
Los Angeles Lakers-Houston Rockets
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers
Doğu Konferansı
Detroit Pistons-Orlando Magic
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors
New York Knicks-Atlanta Hawks
Boston Celtics-Philadelphia 76ers