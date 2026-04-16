Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, NBA play-off'larında
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 109-97 yenerek, Doğu Konferansı play-off'larında 7'nci sırayı garantiledi.
76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, VJ Edgecombe 19 sayı ve 11 ribaunt kaydetti. Milli oyuncu Adem Bona, maçı 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokla tamamladı.
Magic'te Desmond Bane, 34 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
WARRIORS, CLIPPERS'I DEVİRDİ
Batı Konferansı'nda normal sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Golden State Warriors, deplasmanda sezonu 9'uncu sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı 126-121 yenerek, NBA'in play-in turnuvasında bir üst tura yükseldi.
Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı atarken; Clippers'ta Bennedict Mathurin, 23 kaydetti.
Warriors, bir üst turda Phoenix Suns'ı yenerse Batı Konferansı'nda 8'inci sırayı alacak.