NBA'de play-in heyecanı: Deplasmanda Suns'ı deviren Blazers, play-off biletini aldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı play-in maçında Portland Trail Blazers, Phoenix Suns'ı deplasmanda 114-110'luk skorla mağlup etti ve play-off turuna kalmayı başardı.
NBA'de heyecan play-in maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, deplasmanda Phoenix Suns'ı 114- 110 yenerek, play-off biletini aldı. Blazers, Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs ile eşleşti.
Blazers'ta Deni Avdija, 41 sayı ve 12 ribaund'la double-double yaparken; Jrue Holiday 21 sayı kaydetti. Suns'ta ise Jalen Green 35 sayı, Devin Booker 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Suns, Los Angeles Clippers-Golden State Warriors eşleşmesinin kazananı ile play-off oynamak için karşılaşacak.
HORNETS, HEAT'İ UZATMALARDA YENDİ
Doğu Konferansı'nda Charlotte Hornets, evinde oynadığı maçta Miami Heat'i uzatma periyodunda 127-126'lık skorla yendi ve tur atladı. Charlotte, Philadelphia 76ers-Orlando Magic eşleşmesinin kaybedeni ile play-off'lara kalmak için karşı karşıya gelecek.
Hornets'ta LaMelo Ball 30 sayı ve 10 asistle double-double yaptı. Miles Bridges 28 sayı ve Brandon Miller, 23 sayı kaydetti. Sezonu tamamlayan Miami'de ise Davion Mitchell 28 sayı, Andrew Wiggins da 27 sayıyla oynadı.