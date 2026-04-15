NBA'de heyecan play-in maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, deplasmanda Phoenix Suns'ı 114- 110 yenerek, play-off biletini aldı. Blazers, Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs ile eşleşti.

Blazers'ta Deni Avdija, 41 sayı ve 12 ribaund'la double-double yaparken; Jrue Holiday 21 sayı kaydetti. Suns'ta ise Jalen Green 35 sayı, Devin Booker 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Suns, Los Angeles Clippers-Golden State Warriors eşleşmesinin kazananı ile play-off oynamak için karşılaşacak.

HORNETS, HEAT'İ UZATMALARDA YENDİ

Doğu Konferansı'nda Charlotte Hornets, evinde oynadığı maçta Miami Heat'i uzatma periyodunda 127-126'lık skorla yendi ve tur atladı. Charlotte, Philadelphia 76ers-Orlando Magic eşleşmesinin kaybedeni ile play-off'lara kalmak için karşı karşıya gelecek.

Hornets'ta LaMelo Ball 30 sayı ve 10 asistle double-double yaptı. Miles Bridges 28 sayı ve Brandon Miller, 23 sayı kaydetti. Sezonu tamamlayan Miami'de ise Davion Mitchell 28 sayı, Andrew Wiggins da 27 sayıyla oynadı.

