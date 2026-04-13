NBA'de normal sezon bitti: Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi. Milli oyuncu Adem Bona'nın kadrosunda yer aldığı Philadelphia 76ers ve Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ın rakipleri de netleşti.
- Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 5'inci olarak Los Angeles Lakers ile play-off ilk turunda karşılaşacak.
- Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers, play-in'de Orlando Magic ile eşleşecek.
- Play-in maçları Batı'da Clippers-Warriors ve Suns-Trail Blazers, Doğu'da Hornets-Heat ve 76ers-Magic arasında oynanacak.
- Play-off eşleşmelerinde Batı'da Thunder'ın rakibi 8. sıra takımı, Lakers'ın rakibi Rockets, Nuggets'ın rakibi Timberwolves, Spurs'un rakibi ise 7. sıra takımı olacak.
- Play-off eşleşmelerinde Doğu'da Pistons'ın rakibi 8. sıra takımı, Cavaliers'ın rakibi Raptors, Knicks'in rakibi Hawks, Celtics'in rakibi ise 7. sıra takımı olacak.
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle 5'inci olarak play-off'lara kaldı. Rockets, play-off ilk turunda normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.
Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Boston Celtics'in rakibi olacak.
THUNDER VE PISTONS ZİRVEDE
Batı Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Detroit Pistons, normal sezonu ilk sırada tamamladı.
PLAY-OFF VE PLAY-IN EŞLEŞMELERİ
Play-in maçlarının 14-17 Nisan'da oynanacağı ligde, play-off karşılaşmaları 18 Nisan'da başlayacak. Eşleşmeler şu şekilde:
PLAY-IN
Batı Konferansı
Los Angeles Clippers (9) - Golden State Warriors (10)
Phoenix Suns (7) - Portland Trail Blazers (8)
Doğu Konferansı
Charlotte Hornets (9) - Miami Heat (10)
Philadelphia 76ers (7) - Orlando Magic (8)
PLAY-OFF
Batı Konferansı
Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
Los Angeles Lakers (4) - Houston Rockets (5)
Denver Nuggets (3) - Minnesota Timberwolves (6)
San Antonio Spurs (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım
Doğu Konferansı
Detroit Pistons (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
Cleveland Cavaliers (4) - Toronto Raptors (5)
New York Knicks (3) - Atlanta Hawks (6)
Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım