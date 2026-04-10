NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 113-102 yenerek, üst üste 8'inci ve sezonun 51'inci galibiyetine ulaştı.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 8 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Kevin Durant, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken; Jabari Smith ve Amen Thompson 19'ar sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Sezonun 37'inci mağlubiyetini alan 76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribauntla oynadı. Tyrese Maxey 23, VJ Edgecombe 21 ve Quentin Grimes ise 20 sayı kaydetti.

LEBRON JAMES, LAKERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u 119-103 yendi.

Chase Center'da oynanan mücadelede LeBron James, 26 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Deandre Ayton 21, Jake LaRavia 16 ve Luke Kennard 14 sayı kaydetti.

Warriors'ta Nate Williams ve Brandin Podziemski 17'şer sayı atarken Charles Bassey 12 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı.

