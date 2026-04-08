Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-105 yenerek, art arda 7'nci galibiyetine ulaştı.

NBA'de Houston Rockets, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 119-105 mağlup ederek, sezonun 50'nci galibiyetini aldı.

Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan milli oyuncumuz Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Konuk ekipte Kevin Durant 24 ve Amen Thompson 22 sayı attı. Suns'ta ise Devin Booker'ın 31 ve Mark Williams'ın 19 sayısı, sezonun 36'ncı yenilgisini engelleyemedi.

THUNDER'DAN PEŞ PEŞE 6'NCI GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup etti.

Arka arkaya 6 olmak üzere 63'üncü galibiyetini elde eden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 ve Isaiah Joe 18 sayı kaydetti. Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta ise Rui Hachimura'nın 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr'ın 11'er sayısı, art arda 3, sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.

