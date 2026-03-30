NBA’de normal sezon heyecanı 8 maçla devam etti. Houston Rockets, New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 134-102 yenerek, 45'inci galibiyetini aldı. Houston’da Alperen Şengün; 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı. - Milli basketbolcu, bu performansıyla hem kulüp hem de NBA tarihine geçmeyi başardı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ettikleri maçı 36 sayı, 17 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

Alperen Şengün, James Harden ile birlikte 'Houston Rockets tarihinde birden fazla maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük isabeti istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu' oldu. Milli basketbolcu, bu performansıyla 'NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk oyuncu' olarak da dikkat çekti.

Rockets'ta Kevin Durant, mücadeleyi 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Ligdeki 51'inci yenilgisini alan Atlanta’da ise Dejounte Murray 19 sayı, Saddiq Bey ve Zion Williamson ise 18 sayılık katkı verdi.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Indiana Pacers: 135 - Miami Heat: 118

Brooklyn Nets: 116 - Sacramento Kings: 99

Charlotte Hornets: 99 - Boston Celtics: 114

Portland Trail Blazers: 123 - Washington Wizards: 88

Toronto Raptors: 139 - Orlando Magic: 87

New Orleans Pelicans: 102 - Houston Rockets: 134

Oklahoma City Thunder: 111 - New York Knicks: 100

Denver Nuggets: 116 - Golden State Warriors: 93

