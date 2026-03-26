NBA tarihine geçen müthiş geri dönüş: Alperen Şengün'ün çabası yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'e 110-108 mağlup oldu.
NBA'de uzatmanın bitimine 3 dakika kala 108-95 geride olan Minnesota Timberwolves, 15-0’lık seriyle Houston Rockets'ı sahasında 110-108 yendi.
Alperen Şengün'ün bloğuyla uzatmaya giden (95-95) karşılaşmada Timberwolves, maç içi detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana uzatmada 15-0'lık seriyle en büyük geri dönüşe imza attı.
Ev sahibi ekipte Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayıyla takıma liderlik ederken, Rudy Gobert 14 sayı, 14 ribaunt, Naz Reid 14 sayı, 13 ribauntla double double yaptı. Alperen Şengün'ün 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadığı Rockets'ta Kevin Durant 30 sayı, 8 asist, Jabari Smith Jr. 16 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.
ADEM BONA'DAN 4 SAYI
Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 157-137 mağlup etti.
Joel Embiid'in sakatlıktan 35 sayıyla döndüğü 76ers'ta 25 maçlık cezası sona eren Paul George, 28 sayıyla oynadı. Yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 8 ribaunt, 2 blokluk katkı sağladı. Josh Giddey'in 23 sayı, 12 ribauntla en skorer isim olduğu Bulls'ta ise Matas Buzelis 18 sayı attı.
MURRAY'DEN SEZONUN EN İYİ PEFFORMANSI
Denver Nuggets'ın Dallas Mavericks’i 142-135 yendiği maçta 53 sayı atan Jamal Murray, sezonun en iyi performansını sergilerken; Nikola Jokic 23 sayı, 21 ribaunt, 19 asistle triple double yaptı.
Nuggets'ın üst üste 4'üncü galibiyetini aldığı maçta Jokic, kariyerinin 6.000'inci asistini kaydetti.