Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126'lık skorla yendi. Sloven yıldız Luka Doncic, 60 sayıyla maça damga vurdu.

NBA'de Los Angeles Lakers, Kaseya Center'da oynanan müsabakada Miami Heat'i 134-126 mağlup etti.

60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıyan Luka Doncic, 'Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu' oldu.

NBA efsanesi Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Lakers'ta LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla triple-double yaptı. Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken; Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla double-double'lık performans sergiledi. Tyler Herro 21 ve Norman Powell ise 20 sayı kaydetti.

ADEM BONA'LI 76ERS, KINGS'İ DEVİRDİ

Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 139-118 yendi. Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Adem Bona

Sezonun 38'inci galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe, 38 sayı ve 11 asistle double-double yaparken, maçın en skorer ismi oldu. Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken; Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.

Bu sezonki 53'üncü mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti.





