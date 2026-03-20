Luka Doncic, 60 sayıyla tarih yazdı: NBA'de Kobe Bryant'tan sonra bir ilk
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126'lık skorla yendi. Sloven yıldız Luka Doncic, 60 sayıyla maça damga vurdu.
60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıyan Luka Doncic, 'Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu' oldu.
Lakers'ta LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla triple-double yaptı. Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken; Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla double-double'lık performans sergiledi. Tyler Herro 21 ve Norman Powell ise 20 sayı kaydetti.
ADEM BONA'LI 76ERS, KINGS'İ DEVİRDİ
Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 139-118 yendi. Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.
Sezonun 38'inci galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe, 38 sayı ve 11 asistle double-double yaparken, maçın en skorer ismi oldu. Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken; Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.
Bu sezonki 53'üncü mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti.
