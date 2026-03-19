NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Los Angeles Lakers'a 124-116'lık skorla kaybederek, sezonun 27'nci mağlubiyetini aldı.

Rockets'ta Alperen Şengün, 27 sayı ve 10 asistle double-double yaptı. Amen Thompson da 26 sayı ve 11 ribauntla double-double'a imz atarken; Jabari Smith ve Kevin Durant, 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta Luka Doncic, 40 sayı ve 10 asistle double-double yaparak, maçın da en skorer ismi oldu. LeBron James 30, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves ise 14 sayıyla sezonun 44'üncü galibiyetine katkı sundu.

ÖMER FARUK'TAN 4 SAYI

Boston Celtics, TD Garden'da oynanan mücadelede Golden State Warriors'ı 120-99 yendi.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı ve 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Gary Payton ve Pat Spencer 14 sayıyla oynarken; Gui Santos ve Draymond Green, 13'er sayı kaydetti. Celtics'te Jaylen Brown, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jayson Tatum, 24 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken; Payton Pritchard da 19 sayı attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası