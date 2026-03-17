NBA'de Batı Konferansı 3'üncüsü Los Angeles Lakers, Toyota Center'da konuk olduğu Houston Rockets'ı 100-92 mağlup ederek, art arda 6'ncı galibiyetine ulaştı.

Luka Doncic'in 36 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galip gelen Lakers, sezonun 43'üncü maçını kazandı. Konuk ekipte LeBron James 18 ve Austin Reaves 15 sayı attı.

Bu sezon 26'ncı yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ta Jabari Smith Jr 22, Amen Thompson 19 ve Kevin Durant 18 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

WARRIORS 5 MAÇ SONRA KAZANDI

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors, Capital One Arena'da konuk olduğu Washington Wizards'ı 125-117 yenerek 5 maç sonra galip geldi.

Sezonun 33'üncü galibiyetini alan Warriors'ta Kristaps Porzingis 30 ve De'Anthony Melton 27 sayıyla oynadı. Karşılaşmada yaklaşık 2 dakika süre alan Ömer Faruk ise 2 sayı, 1 asist üretti. Peş peşe 12 olmak üzere 51'inci mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta ise Bilal Coulibaly, Will Riley ve Trae Young 21'er sayı buldu.

Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, 943'üncü normal sezon maçında 600 galibiyete ulaştı. Kerr, Phil Jackson (805), Pat Riley (832) ve Gregg Popovich'ten (887) sonra 'NBA'de bu sayıya en hızlı ulaşan 4'üncü isim' oldu.

