Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors'ı 110-107 mağlup etti.

NBA'de Doğu Konferansı üçüncüsü New York Knicks, Madison Square Garden'da ağırladığı Golden State Warriors'ı 21 sayı geriden gelerek 110-107 yendi ve üst üste 3 olmak üzere toplamda 44'üncü galibiyetini elde eti.

Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı, 9 asist ve Karl-Anthony Towns 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Karşılaşmaya Al Horford, Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green gibi oyuncularından yoksun çıkan Warriors ise peş peşe 5, sezonun 35'inci yenilgisini aldı. Konuk takımda Brandin Podziemski 25 ve Quinten Post 22 sayı attı. Warriors ile 10 günlük sözleşme imzalayan Ömer Faruk Yurtseven, yaklaşık 13 dakika süre aldığı ilk maçını 4 ribauntla tamamladı.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 6 RIBAUNT

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 109-103 mağlup etti.

Bu sezon 37'nci galibiyetine ulaşan 76ers'ta Quentin Grimes 31 ve Justin Edwards 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı mücadelede 2 sayı, 6 ribaunt, 1 blok üretti. Sezonun 36'ncı mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta ise Deni Avdija, 25 ve Jerami Grant 20 sayı buldu.

