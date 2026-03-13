Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 yendi. Üst üste 127 maçta en az 20 sayı kaydeden Shai Gilgeous-Alexander, Wilt Chamberlain'in rekorunu geride bıraktı.

NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 mağlup etti. Son saniyesine 102-102 eşitlikle girilen mücadelede Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek galibiyeti getirdi.

35 sayıyla oynayan Thunder'ın All-Star yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek, 1963 yılından beri Wilt Chamberlain'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

Shai Gilgeous-Alexander

Thunder'da Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Ajay Mitchell 15 sayı, 6 asistle oynadı. Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayı kaydetti.

