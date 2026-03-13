Anadolu Ajansı
NBA'de tarihi gece: 63 yıllık rekorun yeni sahibi Shai Gilgeous-Alexander
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 yendi. Üst üste 127 maçta en az 20 sayı kaydeden Shai Gilgeous-Alexander, Wilt Chamberlain'in rekorunu geride bıraktı.
Spor az önce
Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i son saniye serbest atışlarıyla 104-102 mağlup etti.
- Maçta, 35 sayı kaydeden Shai Gilgeous-Alexander, üst üste 127 maçta 'en az 20 sayı atma' rekorunu kırdı.
- Gilgeous-Alexander'ın rekoru, 1963 yılından beri Wilt Chamberlain'e aitti.
NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 mağlup etti. Son saniyesine 102-102 eşitlikle girilen mücadelede Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek galibiyeti getirdi.
35 sayıyla oynayan Thunder'ın All-Star yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek, 1963 yılından beri Wilt Chamberlain'e ait rekorun yeni sahibi oldu.
Thunder'da Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Ajay Mitchell 15 sayı, 6 asistle oynadı. Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayı kaydetti.
