Kirada oturanlarla ilgili kritik bir uyarı yapıldı. Kira sözleşmesinde adı bulunmayan birine yapılan ödemelerin kiracıyı kapı önüne koyabileceği belirtildi. Hukukçular, eş, çocuk veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracıyı borçtan kurtarmayacağını ve tahliye riskini doğurabileceğine dikkat çekti.

Mülk sahiplerinin kira bedelini sözleşmede yer almayan üçüncü kişiye yatırılmasını istemesi kiracıların başına dert açıyor. Hukukçular, kira ödemesinin sözleşmede adı geçen ev sahibi (kiraya veren) dışında başkasının hesabına yapılmasının hukuki olarak borcu sonlandırmayacağının ve kiracıyı tahliye riskiyle karşı karşıya bırakabileceğinin altını çiziyor.

Kirayı elden verme cezasının 2024’te Gelir Vergisi Genel Tebliği ile hukuka girdiğini belirten avukat Ahmet Muaz Gezgin, düzenlemeyle kira ödemelerinin banka veya posta aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Kira ödemelerini elden yapan kiracılar ve ev sahipleri için ciddi cezalar olduğuna anlatan Gezgin, kiranın elden verilmesi durumunda kira bedelinin yüzde 10’u miktarında ceza kesildiğini söyledi. Avukat Gezgin "Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için en az 28 bin TL ceza kesilir. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler için en az 14 bin TL ceza uygulanır. Diğer mükellefler için ise en az 7.000 TL ceza kesilir." ifadelerini kullandı.

UYARILARA DİKKAT EDİN

Eş, çocuk veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracıyı hukuki sorumluluktan kurtarmayacağını belirten Avukat Ahmet Muaz Gezgin,, başkasına yapılan kira ödemesinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Ev sahibinin eşi, çocuğu veya yakınına ödeme yapılacaksa, bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme eki ile kanıtlanabilir olmalıdır. Banka havalesinde ödemi dönemi ay ve yıl olarak net olarak yazılmalı. En güvenli yol, kiranın doğrudan sözleşmedeki mülk sahibinin IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) numarasına yatırılmasıdır. Ödemenin üçüncü kişiye yapılması, ev sahibi tarafından kira ödenmedi gerekçesiyle icra takibi ve tahliye davası açılmasına neden olabilir."

