Süper Lig'de üst üste 4'üncü toplamda 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlama programı netleşti. Sarı-kırmızılılar, kupa seremonisi için ligin son haftasında 17 Mayıs Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçını beklemeyecek.

Galatasaray'ın taraftarı önünde 4-2 kazanarak 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculara 4 gün izin verildi. Dursun Özbek yönetimi, kutlamalar için 13 Mayıs Çarşamba gününde karar kıldı.

Süper Lig’in 33'üncü haftasında Galatasaray ile Antalyaspor RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar, 26'ncı şampiyonluğu böyle kutladı.

GALATASARAY LİSESİ'NDEN ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, kupa seremonisi öncesi Galatasaray Lisesi'nde toplanacak. Akşam saatlerinde Beyoğlu'ndan kalkacak üstü açık otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geçilecek.

Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğu sebebiyle kutlama organizasyonu düzenlemişti.

STATTA GÖRSEL ŞÖLEN

RAMS Park'ta havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları ile görsel şölen yaşanacak. Geçtiğimiz yıl Yenikapı Miting Alanı'nda yağışlı havada gerçekleştirilen ve uzayan konserler sebebiyle tepkilerin oluştuğu kutlamadan farklı olarak bu defa sanatçılar, şampiyonluk kutlamasına çağrılmayacak.

