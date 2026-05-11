Galatasaray'da şampiyonluk kutlama programı: Kupa töreninin ayrıntıları belli oldu
Süper Lig'de üst üste 4'üncü toplamda 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlama programı netleşti. Sarı-kırmızılılar, kupa seremonisi için ligin son haftasında 17 Mayıs Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçını beklemeyecek.
Galatasaray'ın taraftarı önünde 4-2 kazanarak 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculara 4 gün izin verildi. Dursun Özbek yönetimi, kutlamalar için 13 Mayıs Çarşamba gününde karar kıldı.
GALATASARAY LİSESİ'NDEN ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, kupa seremonisi öncesi Galatasaray Lisesi'nde toplanacak. Akşam saatlerinde Beyoğlu'ndan kalkacak üstü açık otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geçilecek.
STATTA GÖRSEL ŞÖLEN
RAMS Park'ta havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları ile görsel şölen yaşanacak. Geçtiğimiz yıl Yenikapı Miting Alanı'nda yağışlı havada gerçekleştirilen ve uzayan konserler sebebiyle tepkilerin oluştuğu kutlamadan farklı olarak bu defa sanatçılar, şampiyonluk kutlamasına çağrılmayacak.