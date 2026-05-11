Ekinciler Demir Çelik halka arz süreci için geri sayım başlarken birçok yatırımcı ''(EKDMR) Ekinciler Demir Çelik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?'' sorularına cevap arıyor. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından talep toplama sürecine hazırlanıyor. EKDMR işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmesi beklenen şirketin halka arz takvimi, hisse fiyatı ve dağıtım yöntemi yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Ekinciler Demir Çelik halka arz tarihleri açıklandı. Şirketin halka arzında sabit fiyatla talep toplanacak ve yatırımcılar üç gün boyunca başvuruda bulunabilecek. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,3 milyar TL seviyesinde olması planlanırken, bireysel yatırımcıya ayrılan pay miktarı da dikkat çekiyor. Peki, Ekinciler Demir Çelik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Ekinciler Demir Çelik halka arz tarihi belli oldu! (EKDMR) Ekinciler Demir Çelik katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. EKDMR işlem koduyla gerçekleştirilecek halka arz süreci 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.

Halka arzda pay fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, toplam 52 milyon payın satışa sunulması öngörülüyor. Şirket paylarının halka arz sonrası Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. Halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2,3 milyar TL seviyesinde olması planlanıyor.

(EKDMR) EKİNCİLER DEMİR ÇELİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz sürecinde yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında katılım endeksi uygunluğu da yer aldı. Açıklanan güncel bilgiler doğrultusunda EKDMR hissesi Katılım Endeksi içerisinde yer almıyor. Şirketin paylaştığı KAFİF verilerine göre de hissenin katılım endeksine uygun olmayacağı değerlendiriliyor.

Faizsiz yatırım kriterlerine göre işlem yapan yatırımcılar, halka arz sürecini bu çerçevede takip edebilirler.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. KAFİF bilgi formu için tıklayınız.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. izahname için tıklayınız.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Ekinciler Demir Çelik halka arzında dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olarak uygulanacak. Dağıtılacak lot miktarı ise halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.

Dağıtılacak Pay Miktarı (muhtemel)

150 Bin katılım ~ 138 Lot (6210 TL)

250 Bin katılım ~ 83 Lot (3735 TL)

350 Bin katılım ~ 59 Lot (2655 TL)

500 Bin katılım ~ 42 Lot (1890 TL)

700 Bin katılım ~ 30 Lot (1350 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (855 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 13 Lot (585 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)

