Katılım finans sektörünün önemli kurumlarından Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunuldu. Banka, istikrarlı büyüme stratejisini destekleyecek bu adımla sermaye yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Reel ekonomiye sağladığı katkı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir finans yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine değer katan Emlak Katılım, istikrarlı büyüme vizyonu ve güçlü finansal performansı doğrultusunda halka arz sürecinde önemli bir adım atarak izahnamesini Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) onayına sundu. İzahname henüz SPK tarafından onaylanmamış ve inceleme sürecinde olup, onay sürecinin tamamlanmasını takiben SPK tarafından onaylı izahname ve halka arza ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Halka arz kapsamında herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip verilmeli ve yatırımcılar bu kararlarını nihai İzahname’de yaptıkları incelemelere dayandırmalıdır.

Emlak Katılım’ın izahnamesine www.emlakkatilim.com.tr adresli internet sitesinden ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin (“Halk Yatırım”), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi’nin (“Garanti Yatırım”) ve İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin (“İş Yatırım”) sırasıyla, www.halkyatirim.com.tr, www.garantibbvayatirim.com.tr ve www.isyatirim.com.tr adresli internet siteleri üzerinden ulaşılabilmektedir.

SPK’ya resmi başvuru tarihi 07 Nisan 2026 olup Emlak Katılım’ın halka arzında Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım konsorsiyum lideri aracı kurumlar olarak yer alacaktır. Banka paylarının halka arzı ile bankacılık ve finans sektöründe yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken, sürdürülebilir büyüme stratejilerini destekleyecek finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli yatırımlar için güçlü bir sermaye yapısı oluşturmayı, kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve hem ulusal hem de uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeyi hedeflemektedir.

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50-60’ının yatırım finansmanı, yüzde 20-25’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yüzde 20-25’inin özkaynağın güçlendirilmesi için kullanılması planlanmakta olup, Fonun Kullanım Yeri Raporu; Emlak Katılım, Halk Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım’ın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Gerçekleştirilecek halka arz ile birlikte Banka’nın özkaynak yapısının güçlendirilmesi, aktif büyüklüğünün desteklenmesi, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ve reel ekonomiye sağlanan finansman katkısının artırılması hedeflenmektedir.

Katılım finans ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik odağında faaliyetlerine devam eden Emlak Katılım, halk arz sürecinin tüm paydaşları için değer üreten bir yapıya dönüşmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası