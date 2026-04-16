Türkiye sermaye piyasalarında 2026’nın ilk çeyreğinde 15 halka arz başarıyla gerçekleşirken, yatırımcı ilgisinin de güçlü şekilde devam ettiği gözlemlendi. Son olarak nisanda Ağaoğlu Avrasya GYO ile halka arz sayısı 16’ya çıktı. Bu yılki işlemlerde talebin 1 milyon kişiye kadar yaklaştığını belirten Halka Arz Uzmanı Doğuş Bektaş; şirketler ve yatırımcılar için uygun atmosferin oluştuğunu ve süreçlerin hızlanması gerektiğini söyledi.

ALİ TÜFEKÇİ- Türkiye’de şirketler finansman kaynağı elde etmenin yanı sıra büyüme planlarını gerçekleştirmek, kurumsallaşma süreçlerini pekiştirmek, dünya markası olmak ve piyasa güven vermek için halka arzlara her geçen gün daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Bu yıl halka açılan 16 şirketin tamamı, 15 Nisan kapanış fiyatları itibarıyla yatırımcısına kazandırdı. Bu performans, yatırımcı ilgisine de yansımaya başladı.

2023 yılının 10. ayında TAB GIDA Halka arzına rekor katılım ile 5 milyon 185 bin kişi katılmıştı. Aradan geçen 2,5 yılın ardından son Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında 935 bin katılıma ulaşıldı.

Bu rakam, son yılların en yüksek katılımı olarak da dikkat çekti. En düşük talep ise 125 bin 863 kişiyle Destek Faktoring halka arzında gerçekleşti.

Halka arzlara yoğun talep! Yeniden 1 milyon kişiye yaklaştı

“100 BİN YATIRIMCI EŞİĞİ GÜVENLİ ALAN”

Rakamlar, halka arzlara gelen talebin 100 bin barajının üzerinde gerçekleştiğini gösterirken, sektörde yaşanan son gelişmeleri halka arz uzmanı Doğuş Bektaş’a sorduk…

Bir halka arzın yaklaşık 100 bin yatırımcıya ulaşması ve 100 milyon doların altında talep toplaması halinde, sistematik bir riskten söz edilemeyeceğini belirten Doğuş Bektaş, “En olumsuz senaryoda zaten arzın ertelenmesi veya iptali söz konusu olabiliyor. Son halka arzda ise talep 1 milyona dayandı. Dolayısıyla halka arz süreçlerinin hızlanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Doğuş Bektaş

PİYASA DERİNLİĞİ VE EKONOMİYE KATKI

Halka arzlar yalnızca şirketler için finansman kaynağı değil, aynı zamanda ekonominin geneline yayılan çok boyutlu katkılar sağlıyor:

Devlet için artan vergi gelirleri

Şirketler için güçlü ve alternatif finansman kaynağı

Küçük yatırımcı için kazanç ve piyasa motivasyonu

Sermaye piyasalarında derinlik ve likidite artışı

Finans ekosisteminde istihdam ve gelir artışı

Hizmet sağlayıcılarına (denetçi-Hukukçu-Reklamcı-Danışman) kazanç ve istihdam

Binlerce çalışana parayla alınamayacak eğitim, kariyer ve ücret kazanımı

Uzmanlara göre bu çok yönlü faydalar, halka arzları ekonomik büyümenin de önemli katalizörlerinden biri haline getiriyor.

SERMAYE PİYASALARININ PAYI SADECE %5

Gelişmekte olan ülkelerde banka kredilerinin, gelişmiş ülkelerde ise menkul kıymet piyasalarının baskın olduğunu belirten Doğuş Bektaş, “Ülkemizde %95 banka kredileri ve %5 sermaye piyasalarıyla finansman sağlanırken; ABD’de neredeyse bu denge %50-50 oranına yaklaşmıştır. Birden fazla borsası olan ABD’de sadece Nasdaq değer olarak 31,5 trilyon dolar değerdedir. Bizde de yatırımcı tabanının yeniden milyonlar seviyesine çıkarılması ve piyasa dinamizminin korunması öncelikli hedef olmalı. Bu sebeple bekleyen halka arzları hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

