Borsada işlem yapan yatırımcıların büyük bölümü yalnızca kazanç odaklı değil, aynı zamanda etik ve faizsiz finans prensiplerine uygun yatırımlar yapmayı tercih ediyor. BIST Katılım Endeksi ise yatırımcılar için adeta rehber haline geliyor. Yeni halka arz edilen şirketlerin endekse uygun olup olmadığı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, halka arz olan bir şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirim? İşte detaylar...

Katılım endeksi Borsa İstanbul bünyesinde oluşturulan ve faaliyetleri faizsiz finans ilkeleriyle uyumlu olan şirketlerin hisselerinden oluşan özel bir endeks türüdür. Katılım endeksi yatırımcıların hem finansal hem de etik kriterlere uygun şirketlere yönelmesini sağlar. Klasik borsa endekslerinden farklı olarak yalnızca piyasa değeri ve işlem hacmi değil, şirketlerin faaliyet alanları ve gelir yapıları da detaylı şekilde incelenir. Peki, halka arz olan bir şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

Yeni halka arz edilen bir şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığını anlamanın en önemli yolu, izahname ve finansal belgeleri incelemektir.

Şirketlerin halka arz sürecinde sunduğu belgelerde yer alan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu, bu konuda en kritik referanslardan biridir. Belgede şirketin faaliyet alanı, gelir kaynakları ve finansal yapısına ilişkin detaylar yer alır.

Eğer şirket; alkol, kumar, faizli finans, tütün veya benzeri alanlarda faaliyet göstermiyorsa ve finansal oranları belirlenen sınırların altındaysa katılım endeksine uygun kabul edilebilir. Ayrıca bazı şirketler halka arz sürecinde uygunluğu doğrudan belirtir.

KATILIM ENDEKSİNE GİRİŞ KRİTERLERİ NELER?

Bir şirketin katılım endeksine dahil edilebilmesi için iki temel aşamadan geçmesi gerekir. İlk aşamada faaliyet alanı incelenir. İslami finans ilkeleriyle bağdaşmayan sektörlerde faaliyet gösteren şirketler doğrudan kapsam dışında bırakılır.

İkinci aşamada ise finansal tablolar değerlendirilir. Faizli borç oranı, faiz geliri ve uygun olmayan faaliyetlerden elde edilen kazanç belirli eşiklerin altında olmalıdır. Oranlar ise genellikle yüzde 33 ve yüzde 5 gibi sınırlarla belirlenmiştir.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER NASIL TAKİP EDİLİR?

Katılım endeksine dahil olan şirketlerin güncel listesi hem Borsa İstanbul’un resmi platformlarında hem de Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden takip edilebilir. Ayrıca aracı kurum uygulamaları da yatırımcılara anlık veri yayınlar.

Endeks listeleri belirli dönemlerde güncellenir. Bir hissenin uygunluğu zaman içinde değişebileceğinden dolayı yatırımcıların düzenli olarak güncellemeleri takip etmesi tavsiye ediliyor.

