Piyasalarda yeni hafta 19 Haziran Cuma günü ABD ve İran arasında imzaların atılacağı haberi ile başladı. Analistler, geçen hafta 13.938 puandan kapanış yapan endeksin ilk etapta 14.250-14.600 bandına doğru hareketlenebileceğini aktardı. Petrol fiyatlarındaki düşüşle desteklenen barış ortamında hangi sektörlerin öne çıkabileceği de paylaşıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da barış rüzgârlarının ardından dikkatler Borsa İstanbul’a çevrildi. BİST 100 endeksi “anlaşma” haberinin ilk geldiği cuma günü işlemlerinde 14 binin üzerini test etmişti.

Haftalık kapanış ise %1,78 primle 13.938 puandan gerçekleşmişti. Yeni hafta, 19 Haziran Cuma günü ABD ve İran arasında imzaların atılacağı haberi ile başlarken, petrol 83 dolarla son 3 aynı dibini gördü. Borsa İstanbul’da VİOP 30 kontratları da %2,6 primle güne başladı.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, uzun süredir jeopolitik riskler nedeniyle baskı altında kalan borsada tepki alımlarının beklendiği ifade edilerek; öncelikle 14.250 direncinin söz konusu olabileceği, ardından 14.500-14.600 direnç bölgesine doğru hareketliliğin devam edebileceği yorumu paylaşıldı.

PİYASA NASIL ETKİLENİR?

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerinde düşürücü bir etki yapabileceğini aktaran A1 Capital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel; enflasyonun düşmesiyle birlikte de faiz artırımları yerine faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanabileceğini, faizlerin düşeceği beklentisinin tahvillere de alım getirebileceğini ve tahvil faizlerinin aşağı gelebileceğini aktardı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Faizlerin düşmesinin bankaların kredi-mevduat makaslarına pozitif yansıyabileceğini de aktaran Mete Yüksel, “Ayrıca bankaların ellerinde tuttukları tahvillerin değerlenmesiyle, öz sermayeleri ve kârlılıkları da artar. Yabancı yatırımcılar da piyasaya girdiğinde genellikle ilk olarak büyük banka hisselerine yönelebilirler” diye konuştu.

HAVACILIK SEKTÖRÜ

Akaryakıtın havayolu şirketlerinin en büyük gider kalemi olduğunu hatırlatan Mete Yüksel; petrol fiyatları düştüğünde bilet fiyatları hemen değişmediği için kâr marjlarının yükselebileceğini bildirdi. Barış ortamında turist sayısının artabileceğine değinen Yüksel, bunun da havayolu şirketlerine ek katkı sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, huzur ortamının tesisiyle turizm ve turizmle ilgili ulaştırma ve lojistik gibi birçok sektörün de olumlu ayrışabileceğini ifade etti.

PETROKİMYA SEKTÖRÜ

Mete Yüksel, petrol rafinerilerinin ellerinde yaklaşık 1-1,5 aylık stok tuttuğunu, petrol fiyatı düştüğünde bu stoklar üzerinden zarar yazılabileceğini belirterek; “Petrol fiyatları düştükçe, özellikle dizel gibi ürünlerde rafineri marjları da daralma eğilimine girer” uyarısında bulundu.

Yüksel; zincir marketler ve sigortacılar gibi ellerinde yüksek nakit tutan şirketlerin de “faizlerin düştüğü ortamda” nakit gelirlerinin azalabileceğini öngördü.

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