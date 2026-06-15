Antalya’da Dünya Kupası maçını dev ekranda izlemek isteyen vatandaşlardan “giriş ücreti” talep edilmesi tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmede denetim yaptı. Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen restorana 325 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Pazar günü saat 07.00’de oynanan Avustralya–Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, Türkiye'nin birçok yerinde kurulan dev ekranlarda büyük bir coşkuyla takip edildi. TRT tarafından şifresiz olarak yayınlanan mücadele, meydanlarda ve kamusal alanlarda binlerce vatandaş tarafından izlendi.

Ancak Antalya’da bir işletmenin, maçın herkes için ücretsiz erişilebilir olmasına rağmen müşterilerden “ekstra giriş ücreti” talep etmesi tepki çekti. Yaşanan durum kısa sürede mekân içinde tartışmaya dönüştü ve gergin anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde işletme sahibi olduğu belirtilen kişinin, ücret ödemek istemeyen müşteriye sert ifadeler kullandığı ve “Kalk, burası benim mekânım. Kalk diyorsam kalkacaksın. Yığarım bütün polisi buraya!” sözleriyle tepki gösterdiği anlar yer aldı. Vatandaşın ise “Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun, kendine gel” diyerek karşılık verdiği görüldü.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirerek olayla ilgili tutanak tuttu.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yapılan incelemelerde işletmenin ayrıca mevzuata aykırı şekilde fiyat listesi ve menü bulundurmadığının tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda işletmeye 325 bin 622 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlık, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemlerin gecikmeden yapılacağını belirtti.

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