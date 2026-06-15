TOKİ'nin 64 ilde hayata geçirdiği yeni açık satış kampanyasında başvurular bugün başladı. Gelir ve ikamet şartı aranmayan kampanya kapsamında konutlar 2,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, taksitler 18 bin TL'den başlayacak.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak yeni açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor.

Vatandaşlara 3 farklı ödeme planıyla sunulan evler için satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığı ile yürütülecek.

Gelir sınırı ve ikametgâh şartı aranmayacak olan satışlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak, şehir ve projeye göre değişiklik gösterecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan ‘Açık Satış Kampanyası’nda 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa, kampanyadan yararlanabilecek.

Her bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, ödeme planını seçip, peşinatı bankaya yatırdığında doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki. gov.tr/AcikSatis/ adresinden ulaşabilecek. Yapımı hâlen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.

Gelir ve ikamet şartı olmadan 20 bin konut: Bankalarda satışlar bugün başladı

2,1 MİLYON TL’DEN BAŞLIYOR

Bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre fiyatları 2,1 milyon TL’den başlayan konutların aylık taksitlerinde ise başlangıç tutarı 18 bin lira olacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

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Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkânından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25’ini peşin, kalan yüzde 25’ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkânı kadar sunulacak.

En fazla konut satışı olan iller başta olmak üzere; Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da TOKİ tanıtım ofi sleri kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.

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