akaryakıt fiyatları ne kadar? Orta Doğu’dan gelen barış haberleriyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Brent petroldeki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Motorin grubunda 16 Haziran’dan itibaren pompa fiyatlarında düşüş bekleniyor.

akaryakıt fiyatları ne kadar? Orta Doğu’da yaklaşık 3,5 aydır devam eden gerilimin ardından gelen “anlaşma” haberi, küresel piyasalarda sert bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Risk iştahının artmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla gerilerken, altın, gümüş ve Bitcoin’de yükseliş dikkat çekti. Enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki tansiyonun düşmesi, enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4’ün üzerinde gerileyerek 87,33 dolara kadar düştü.



akaryakıt fiyatları ne kadar? Petrol fiyatlarındaki bu sert geri çekilme, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 16 Haziran 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 4,88 TL’lik indirim yapılması bekleniyor.

akaryakıt fiyatları ne kadar? Ancak “Eşel Mobil Sistemi” devrede olduğu için, indirimin tamamının pompaya yansıması öngörülmüyor. Mevcut hesaplamalara göre tüketici fiyatlarına yansıyan net indirimin yaklaşık 1,22 TL seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

akaryakıt fiyatları ne kadar? Piyasalarda bugün yaşanan hızlı çözülmenin ardından, Brent petroldeki yüzde 4’ü aşan düşüşün etkisiyle önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında ilave indirimlerin de gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Şehir Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul Avrupa Yakası 63.03 66.41 31.99 İstanbul Anadolu Yakası 62.87 66.25 31.39 Ankara 63.99 67.51 31.97 İzmir 64.27 67.78 31.79

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