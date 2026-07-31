Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Büyükşehir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Türk Silahlı Kuvvetlerimize Ankara Yolu üzerinde kazandırdığımız, Türkiye’nin en modern tesislerine büyük taşınma başladı. Yüzlerce tankımız ve askerî aracımız Ağır Bakım’dan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kamuoyunda “Ağır Bakım” olarak bilinen alanda yürütülen dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğünün büyük bir koordinasyon ve titizlikle Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni yerine taşınmaya başladığını söyledi. Başkan Altay, “Konya’mızın bir hayali daha gerçekleşiyor. Büyükşehir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Türk Silahlı Kuvvetlerimize Ankara Yolu üzerinde kazandırdığımız, Türkiye’nin en modern tesislerine büyük taşınma başladı. Yüzlerce tankımız ve askeri aracımız Ağır Bakım’dan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor. Bu yolculuk yalnızca bir taşınma değil; güçlü yarınlara atılan önemli bir adımdır. Bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir. Hayırlı olsun” dedi. Başkan Altay, büyük taşınmanın tamamlanmasının ardından Meram bölgesindeki mevcut Ağır Bakım alanının Konyalıların yaşam kalitesini artıracak şekilde planlanacağını vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bir hayali gerçekleştiriyor: Ağır Bakım’da büyük taşınma

YENİ TESİS 600 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Beş milyar liralık yatırımla hayata geçen yeni fabrikanın sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis olmasının yanında Konya’nın şehircilik vizyonuna da önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, “Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekare üzerine kurulan yeni tesisimiz, her yönüyle örnek bir yatırım oldu. Bu yatırım sayesinde hem savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu hem de Konya’nın merkezinde çok büyük bir dönüşümün önü açıldı” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi bir hayali gerçekleştiriyor: Ağır Bakım’da büyük taşınma

ŞEHİR MERKEZİ NEFES ALACAK

Büyük taşınmanın tamamlanmasının ardından Meram bölgesindeki mevcut Ağır Bakım alanının Büyükşehir Belediyesine devredileceğini kaydeden Başkan Altay, “Toplam 640 bin metrekarelik mevcut alanı hemşehrilerimizin hayat kalitesini artıracak şekilde planlıyoruz. Böylece şehrimizin merkezinde nefes alan, hayat kalitesini yükselten yepyeni bir alan inşa edeceğiz. Yeni tesislerin ülkemize, askerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. El ele verdik, şehrimizin hayallerini tek tek gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bir hayali gerçekleştiriyor: Ağır Bakım’da büyük taşınma

MALZEMELER SÖKÜLÜP YENİDEN MONTE EDİLİYOR

Millî Savunma Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğünün Ateşbaz-ı Veli Mahallesi’nde bulunan mevcut yerleşkesindeki malzeme ve ekipmanların, özellikleri dikkate alınarak gerekli demontaj ve montaj işlemleri gerçekleştiriliyor. Yüzlerce tank ve askerî araç, özel taşıma ekipmanları ve geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde tırlara yüklenerek Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki yeni tesislerine naklediliyor. Günler sürecek taşınma operasyonu, büyük bir koordinasyon ve titizlik içerisinde yürütülüyor.

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