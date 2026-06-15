İstanbul’un kruvaziyer turizminde ana liman konumu güçleniyor. Galataport yetkilileri, İstanbul çıkışlı yolcu sayısının 35 bine yükselmesinin beklendiğini belirtirken, kente gelen kruvaziyer trafiğinde de artış eğiliminin sürdüğü ifade edildi.

Kruvaziyer turizminde İstanbul’un ana liman konumu artıyor. Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay “MSC, Costa Crociere ve Aroya’nın İstanbul kalkış-varışlı sefer frekansının artmasıyla bu sene İstanbul çıkışlı seyahate başlayan Türk vatandaşı sayısının 35 bine çıkmasını öngörüyoruz” dedi.

İstanbul’u ana liman olarak kullanan şirket sayısında 2023-2025 dönemine göre yüzde 50 artış olduğunu ifade eden Tuncay, kruvaziyer turizminde ana liman olarak konumlanmanın seyahat öncesi ve sonrasında birkaç gece konaklamasının ekonomik getirisine dikkat çekti ve “Dünyada yıllık kruvaziyer yolcu sayısı her yıl yüzde 8 büyüyor.

Bu sayı 2025 yılında dünyada 37,5 milyona ulaştı. 2025 yılını 224 sefer ve 600 bin yolcu ile kapattık. Bu yıl savaştan dolayı 200 sefer, 520 bin yolcu seviyesini hedefliyoruz. 2025’teki 600 bin misafirimizin yüzde 25’i Amerikalı turistler oldu.

THY gibi dünyanın her noktasına erişebileceğiniz bayrak taşıyıcı hava yolu, İGA gibi dünyanın sayılı büyük havalimanlarından biri varken, avantajımız büyüyor” diye konuştu.

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